Небензя объяснил, почему Россия наносит удары по киевской инфраструктуре
Небензя: Россия наносит удары по инфраструктуре на территории б. УССР в ответ на поставки оружия
Нью-Йорк, США,
24 ноября 2022, 08:07 — REGNUM Россия наносит удары по инфраструктуре на территории б. УССР в ответ на поставки Киеву западного оружия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя
Russiaun.ru
«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на [территории б. УССР] в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил он на заседании Совбеза ООН.
По его словам, одной из целей спецоперации России является подрыв боеспособности ВСУ, эта задача будет решаться военными методами.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.