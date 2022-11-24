Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Россия наносит удары по инфраструктуре на территории б. УССР в ответ на поставки Киеву западного оружия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

«Хотим подчеркнуть, что мы наносим удары по инфраструктурным объектам на [территории б. УССР] в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — заявил он на заседании Совбеза ООН.

По его словам, одной из целей спецоперации России является подрыв боеспособности ВСУ, эта задача будет решаться военными методами.