Президент Сальвадора Наиб Букеле заявил, что в стране усилят безопасность вокруг крупных городов

Сан-Сальвадор, , 08:06 — REGNUM Президент Сальвадора Наиб Букеле пообещал усилить безопасность вокруг крупных городов страны на фоне эскалации насилия со стороны уличных банд. Об этом он заявил на церемонии для выпускников курсов для офицеров полиции в муниципалитете Сан-Хуан-Опико.

Найиб Букеле Presidencia.gob.sv

Глава государства отметил, что более 200 полицейских и 20 тысяч военнослужащих уже патрулируют сальвадорские города, участвуя в операции по противодействию преступным группам. Букеле отметил, что деятельность силовиков направлена на то, чтобы окружить крупные города и схватить скрывающихся там террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Сальвадоре был пойман член банды Mara Salvatrucha 13 (MS13), который подозревается в заказе и совершении десятков преступлений, включая вымогательства.

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