Вашингтон, 24 ноября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Nhl.com Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме матча. Для него этот гол стал 790-м за карьеру в НХЛ. Также он записал на свой счёт голевой пас.

В составе «Кэпиталз» также отличились форварды Маркус Юханссон и Сонни Милано. На счету российского нападающего Евгения Кузнецова одна результативная передача.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились нападающие Морган Фрост и Патрик Браун. Российский защитник Иван Проворов отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 19 очков. «Филадельфия» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 19 очками.

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