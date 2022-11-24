Пхеньян, 24 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Резкой критике подвергла президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Об этом 24 ноября сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Цитата из видео «Кто такая Ким Ё Чжон» Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон прокомментировала заявление лидера Южной Кореи о намерении ввести дополнительные независимые санкции против КНДР в связи с «провокациями» со стороны Пхеньяна.

В ответ Ким Ё Чжон указала, что Сеул повторяет за Вашингтоном слова о «самостоятельных санкциях» как «верный пёс» и «марионетка» и добавила, что любые санкции со стороны Южной Кореи изначально бесполезны, даже если Сеул наложит их «хоть сто, хоть тысячу раз».

«Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то «санкциях», то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте», — заявила Ким Ё Чжон.

Также сестра Ким Чен Ына добавила, что ей непонятно, по какой причине граждане Южной Кореи молча смотрят, как Юн Сок Ёль и его правительство продолжают создавать опасную ситуацию своими действиями. Кроме того, Ким Ё Чжон отметила, что чем больше США и Южная Корея будут цепляться за санкции, тем большие гнев и враждебность они вызовут к себе со стороны Северной Кореи и это станет «затягивающейся на их шее петлей».