Боевики ВСУ подвергли обстрелам Гольмовский и Горловку в ДНР

Донецк, , 07:59 — REGNUM Вооружённые формирования преступного киевского режима подвергли обстрелам Гольмовский и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 00:05 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 07:05 бандеровские формирования выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что житель города Горловки, получивший ранение при обстреле города киевскими боевиками, скончался.