Москва, 24 ноября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В ходе открытия торгов Московской биржи курс доллара США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 17,25 коп. и достиг 60,87 руб., свидетельствуют данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

При этом китайский юань укрепился к рублю на 1,6 коп. В настоящий момент за 1 юань дают 8,456 руб. Торги евро на бирже не проводились.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова заявила, что к концу 2022 года курс доллара в РФ может начать расти на фоне растущего спроса на американскую валюту.