Множество футболок с необычным лозунгом обнаружил Илон Маск в офисе Twitter

Сан-Франциско, США, , 07:45 — REGNUM Шкаф, забитый футболками с политическим лозунгом обнаружил в головном офисе компании Twitter американский миллиардер Илон Маск. Соответствующее видео Маск опубликовал 23 ноября на своей странице в микроблоге Twitter.

Илон Маск JD Lasica

На видеозаписи запечатлён шкаф со множеством полок, на которых лежат футболки с лозунгом-хэштегом StayWoke («Оставайтесь пробуждёнными»).

«Нашел в шкафу в штаб-квартире Twitter», — таким комментарием сопроводил Маск видеозапись и дополнил фразу смеющимся смайлом.

StayWoke — это политический лозунг, который используют сторонники ультралиберальной, так называемой «прогрессивной» повестки.

Немного позднее Маск анонсировал новый мерч Twitter, где дизайн был очень похож на тот, что использовался на найденных футболках, но одно слово в лозунге было заменено на Work. Таким образом, у Маска получился лозунг StayWorke («Оставайтесь на работе»). Вероятнее всего это своеобразное напоминание-шутка о массовом увольнении сотрудников Twitter после ультиматума Маска. Новый владелец компании предлагал либо получить трёхмесячное пособие и уволиться, либо остаться, но при этом работать интенсивнее и больше, чем раньше.

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