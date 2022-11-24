Более 17 тысяч многодетных семей Алтайского края получают финансовую поддержку

Барнаул, , 13:05 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Демография» в Алтайском крае более 17 тыс. многодетных семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Кулундинском районе проживает 398 многодетных семей, 180 из них получают эту государственную поддержку. С начала 2022 года за назначением выплаты обратилась 81 многодетная семья.

В мае 2022 года Виктор и Татьяна Поляшенко стали многодетными родителями. У семейной пары родилась дочь Виктория.

«О выплатах при рождении третьего и последующих детей узнала от многодетных мам. Поэтому сразу после рождения Вики мы обратились за пособием в социальную защиту. На эти выплаты мы сможем подарить нашей дочери еще больше возможностей», — рассказала Татьяна Полященко.

В Калманском районе господдержкой пользуются 127 семей. Юлия и Сергей Губенковы говорят, что с появлением двойняшек Артема и Екатерины финансовые затраты семьи увеличились вдвойне. Но благодаря выплате при рождении третьего ребенка или последующих детей, расходы стали менее ощутимыми.

Ежемесячные выплаты получают 117 семей Змеиногоского района. В их числе — Елена и Кирилл Устьянцевы из Змеиногорска, воспитывающие троих детей: старшей Полине девять лет, Виктории — шесть, а Всеволод — совсем ещё малыш. Семья после рождения третьего ребенка подала заявление на получение ежемесячной выплаты. Супруги подчеркнули:

«Нашу семья эти выплаты невероятно финансово поддержали. Самую первую выплату по национальному проекту «Демография» мы потратили на ремонт детской комнаты. Кроме того, нам предоставлен региональный материнский капитал на третьего ребенка в размере 62 557 рублей. Эти денежные средства пока не использованы. Для нашей семьи очень важны все меры социальной поддержки, которые мы получаем».

В Алейске и Алейском районе проживают 759 многодетных семей, из них 280 получают эту государственную поддержку. Виктория и Константин Герлиани из Алейска воспитывают троих замечательных сыновей — Никиту (15 лет), Александра (8 лет) и Константина (1 месяц). Многодетная мама рассказала:

«В большой семье любви всегда больше — ее с лихвой хватает на всех. Конечно, быть мамой троих сыновей непросто. Но другой жизни я себе уже не представляю. Я мечтаю, чтобы наши дети выросли добрыми, ответственными и счастливыми людьми. С рождением каждого ребенка расходы семейного бюджета на воспитание деток существенно увеличиваются. В материальном плане нас очень хорошо поддерживает ежемесячная выплата за рождение третьего и последующих детей по национальному проекту «Демография». Очень хорошо, что есть такие выплаты».

В Шипуновском районе господдержку получают 274 из 494 многодетных семей муниципалитета. Одними из получателей выплаты стали Анастасия и Юрий Гришины из села Ясная Поляна. В августе у них родился третий ребенок, сын Егор. В управлении социальной защиты населения оформили ежемесячную денежную выплату до трех лет и сразу же региональный материнский (семейный) капитал, а также ежегодную денежную выплату для подготовки детей к школе на первоклассника Антона в размере семи с половиной тысяч рублей. Анастасия Гришина поделилась:

«Конечно, выплата по национальному проекту «Демография» очень помогает нашей семье и будет помогать на протяжении трех лет. Это хорошее дополнение к семейному бюджету. Приятно, что правительство в нашей стране уделяет большое внимание демографии и стремится при рождении детей оказать финансовую поддержку семьям».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, говоря о мерах поддержки многодетных семей, которые оказывают значительное влияние на повышение рождаемости, отметил такие, как: ведение многодетного капитала в размере одного миллиона рублей при рождении третьего и последующих детей; образовательная субсидия для высшего и среднего профессионального образования до 250 тысяч рублей в год; возможность использования средств маткапитала на приобретение семейного автомобиля; увеличение стандартного налогового вычета на третьего и последующих детей с трех тысяч рублей до прожиточного минимума.

«Таким образом мы не просто поддержим многодетные семьи, а дадим многодетности будущее, ведь дети, выросшие в таких семьях, зачастую сами становятся многодетными», — подчеркнул общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Демография», родители, у которых появился третий и последующие дети, могут подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты. С 1 июня 2022 года размер пособия в Алтайском крае составляет 12 676 рублей. Оно выплачивается до достижения ребёнком трехлетнего возраста.