Rebelion: Киев сталкивается с «трагической ситуацией» из-за проблем на территории бывш. УССР

Мадрид, , 07:15 — REGNUM Трагическая ситуация сложилась на территории бывш. УССР для киевского нацистского режима на фоне приближения зимы, написал обозреватель Фабрицио Казари в своей статье для испанского интернет-издания Rebelion.

Территория б. УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналист отмечает, что Киев «с уверенностью заявляет о победе», однако на половине территории, находящейся под его контролем, уже выпал снег, ответствует электроэнергия и наблюдается дефицит воды.

Казари считает, что реальные трудности у киевского режима еще впереди, постольку бандеровцам придется столкнуться с холодом с декабря по март. Обозреватель также указал на то, что ВСУ дезорганизованы и захватывают только те, территории, с которых ранее отошли российские войска.

Кроме того, он добавил, что помощь, которую Запад оказывает Киеву будет поступать в мизерном количестве из-за экономической ситуации в мире. Казари добавил, что высокомерие Владимира Зеленского уже надоело США и ЕС, которые не собираются идти на большие жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министерство энергетики киевского режима объявило о том, что все атомные электростанции, а также большинство ТЭС и ГЭС на территории б. УССР, были обесточены.

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