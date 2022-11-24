Власти Армении заявили о ранении военного на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о ранении военного при обстреле на границе с Азербайджаном
Ереван,
24 ноября 2022, 07:08 — REGNUM Военнослужащий армии Армении был ранен при обстреле на границе с Азербайджаном. Об этом 24 ноября сообщило армянское военное ведомство.
Флаги Азербайджана и Армении
Иван Шилов © ИА REGNUM
По данным минобороны Армении, инцидент произошёл 23 ноября около 13:20 по местному времени (12:20 мск) на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы. Военнослужащий был ранен в результате выстрела со стороны Азербайджана.
Отмечается, что состояние военнослужащего на данный момент врачи находят удовлетворительным, угроза для жизни отсутствует.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в обстрелах своих позиций.
В свою очередь, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал обстановку на азербайджано-армянской границе крайне напряжённой.
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История вопроса
К 12 сентября 2022 года Азербайджан сосредоточил большое количество живой силы и техники в приграничных с Арменией районах. Поздно вечером того же дня азербайджанская артиллерия начала обстрел армянских городов Варденис, Горис, Капан, Джермук, Корнидзор, Арени. Азербайджанская сторона также задействовала БПЛА. В ночь с 12 на 13 сентября российская военная база в Гюмри была поднята по тревоге. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл срочный телефонный разговор с Владимиром Путиным. 13 сентября состоялось экстренное онлайн-заседание ОДКБ с участием президента России. ОДКБ направляет в Армению миссию во главе с генеральным секретарём организации Станиславом Засем для оценки обстановки. В этот же день правительство Армении обратились к России и ОДКБ с просьбой о помощи. И Ереван, и Баку заявили о больших потерях среди своих военнослужащих. Из приграничных районов Армении началась массовая эвакуация гражданского населения.