Ереван, 24 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Военнослужащий армии Армении был ранен при обстреле на границе с Азербайджаном. Об этом 24 ноября сообщило армянское военное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

По данным минобороны Армении, инцидент произошёл 23 ноября около 13:20 по местному времени (12:20 мск) на боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы. Военнослужащий был ранен в результате выстрела со стороны Азербайджана.

Отмечается, что состояние военнослужащего на данный момент врачи находят удовлетворительным, угроза для жизни отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в обстрелах своих позиций.

В свою очередь, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал обстановку на азербайджано-армянской границе крайне напряжённой.