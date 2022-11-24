Горловка, ДНР, , 06:53 — REGNUM Житель города Горловки, получивший ранение при обстреле города киевскими боевиками, скончался. Об этом 24 ноября сообщил глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

Как уточнил мэр города, мирный житель города Горловки 1951 года рождения, получил ранения при обстреле киевскими боевиками посёлка шахты им. Н. А. Изотова. Мужчина был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось.

«Светлая память», — написал мэр города Горловки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ снарядами калибром 155 мм.

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