Горловка, ДНР, 24 ноября, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Житель города Горловки, получивший ранение при обстреле города киевскими боевиками, скончался. Об этом 24 ноября сообщил глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Как уточнил мэр города, мирный житель города Горловки, 1951 года рождения, получил ранения при обстреле киевскими боевиками посёлка шахты им. Н. А. Изотова. Мужчина был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось.

«Светлая память», — написал мэр города Горловки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ снарядами калибра 155 мм.