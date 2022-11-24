Армия Индии провела успешное испытание ракеты «Агни-3», которая может нести ядерный заряд

Нью-Дели, , 06:44 — REGNUM Армия Индии осуществила успешный испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-3» (Agni-III), которая может нести ядерный заряд, сообщила газета The Indian Express со ссылкой на индийское министерство обороны.

Пуск ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Запуск состоялся на полигоне, который находится на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Испытание стало частью регулярных учебных проверок, проводимых командованием стратегических сил Индии.

В рамках испытаний военные проверили все рабочие параметры «Агни-3».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня индийские вооруженные силы успешно запустили баллистическую ракету малой дальности «Притхви-2» (Prithvi II).

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