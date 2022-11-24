Глава ЮАР в рамках визита в Британию договорился о сотрудничестве стран в сфере здравоохранения

Лондон, , 06:28 — REGNUM Британия и ЮАР объявили о новом этапе сотрудничества в сферах здравоохранения и науки, 23 ноября заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщает агентство Reuters.

Сирил Рамафоса Erfan Kouchari

Такие договоренности были достигнуты в рамках визита в Лондон южноафриканского лидера Сирила Рамафосы, который стал первым официальным гостем, приглашенным в страну королем Карлом III.

Глава ЮАР посетил крупнейший биомедицинский исследовательский центр в Европе Институт Крика и королевские ботанические сады Кью вместе с принцем Эдвардом.

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