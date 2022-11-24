Лондон, 24 ноября, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Британия и ЮАР объявили о новом этапе сотрудничества в сферах здравоохранения и науки, 23 ноября заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщает агентство Reuters.

Erfan Kouchari Сирил Рамафоса

Такие договоренности были достигнуты в рамках визита в Лондон южноафриканского лидера Сирила Рамафосы, который стал первым официальным гостем, приглашенным в страну королем Карлом III.

Глава ЮАР посетил крупнейший биомедицинский исследовательский центр в Европе Институт Крика и Королевские ботанические сады Кью вместе с принцем Эдвардом.