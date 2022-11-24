Креативный директор, работавший в компании Gucci с 2015 года, покинул свой пост

Париж, , 06:17 — REGNUM Пост креативного директора компании Gucci покинул Алессандро Микеле. Об этом 23 ноября сообщается на сайте французской группы компаний Kering, которой принадлежит бренд Gucci.

Gucci David Adam Kess

Уточняется, что Алессандро Микеле занимал пост креативного директора компании с 21 января 2015 года. Он сыграл «фундаментальную роль в формировании бренда таким, какой он есть сегодня». В сообщении компании Gucci также отметили новаторское творчество Микеле, в котором он оставался «верным известным кодексам Дома».

Группа Kering, владеющая брендом Gucci, принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. Она владеет многими люксовыми брендами из мира моды, включая Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.