Берлин, 24 ноября 2022, 06:09 — REGNUM Никто не призывает Германию рвать торговые отношения с Китаем, однако китайские инвестиции в критические сектора ФРГ должны быть тщательно изучены, заявил немецкий министр экономики Роберт Хабек 23 ноября на конференции, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.
Он отметил, что Берлин просто не может быстро прекратить контакты с Пекином. Кроме того, по словам Хабека, в рамках такого процесса нельзя «закрывать глаза и надеяться, что ситуация не усложнится».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет взаимодействовать с Китаем, несмотря на разногласия, но Евросоюзу следует «сбалансировать» отношения, чтобы излишне не зависеть от КНР.
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