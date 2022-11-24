Министр экономики ФРГ: Германия должна вести торговлю с Китаем с осторожностью

Берлин, , 06:09 — REGNUM Никто не призывает Германию рвать торговые отношения с Китаем, однако китайские инвестиции в критические сектора ФРГ должны быть тщательно изучены, заявил немецкий министр экономики Роберт Хабек 23 ноября на конференции, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

Он отметил, что Берлин просто не может быстро прекратить контакты с Пекином. Кроме того, по словам Хабека, в рамках такого процесса нельзя «закрывать глаза и надеяться, что ситуация не усложнится».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС будет взаимодействовать с Китаем, несмотря на разногласия, но Евросоюзу следует «сбалансировать» отношения, чтобы излишне не зависеть от КНР.

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