Куйбышевский район Донецка обстреляли ВСУ снарядами натовского калибра

Донецк, , 05:55 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район города Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом 24 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Въезд в Донецк Алтай. Отряд «Суть времени» © ИА REGNUM

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:10 мск, он вёлся по направлению из населённого пункта Нетайлово по Куйбышевскому району города Донецка. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Киеву данный вид вооружения поставлялся США. Снаряды калибром 155 мм используют дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ Киевского района Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка