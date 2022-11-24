Донецк, 24 ноября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район города Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом 24 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.

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Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:10 мск, он вёлся из населённого пункта Нетайлово по Куйбышевскому району города Донецка. Всего было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО. Киеву данный вид вооружения поставлялся США. Снаряды калибра 155 мм используют дальнобойные гаубицы M777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ Киевского района Донецка.