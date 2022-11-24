Сильная метель со штормовым ветром разбушевалась на Чукотке

Анадырь, , 05:38 — REGNUM Авиарейсы и занятия в школах для учеников младших классов были отменены из-за сильной метели на Чукотке. Об этом 24 ноября сообщил губернатор региона Роман Копин в своём телеграм-канале.

Метель Наталия Николаева © ИА REGNUM

Как уточнил глава региона, на востоке Чукотки бушует метель с порывами ветра до 30 м/сек. такая погода сохранится до вечера 24 ноября, при этом метеорологи допускают дальнейшее усиление ветра.

Занятия для учеников начальных классов отменены в школах пяти муниципалитетов. По решению директоров школ могут быть отменены и занятия для старшеклассников. Авиарейсы из окружного аэропорта отменены до улучшения погодных условий. В режиме повышенной готовности работают коммунальные службы и МЧС. Граждан просят не выходить на улицу без острой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии ожидаются гололед, снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии ожидаются метели