На Чукотке отменили авиарейсы и занятия в школе
Сильная метель со штормовым ветром разбушевалась на Чукотке
Анадырь,
24 ноября 2022, 05:38 — REGNUM Авиарейсы и занятия в школах для учеников младших классов были отменены из-за сильной метели на Чукотке. Об этом 24 ноября сообщил губернатор региона Роман Копин в своём телеграм-канале.
Метель
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Как уточнил глава региона, на востоке Чукотки бушует метель с порывами ветра до 30 м/сек. такая погода сохранится до вечера 24 ноября, при этом метеорологи допускают дальнейшее усиление ветра.
Занятия для учеников начальных классов отменены в школах пяти муниципалитетов. По решению директоров школ могут быть отменены и занятия для старшеклассников. Авиарейсы из окружного аэропорта отменены до улучшения погодных условий. В режиме повышенной готовности работают коммунальные службы и МЧС. Граждан просят не выходить на улицу без острой необходимости.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Башкирии ожидаются гололед, снег, метель, на дорогах снежные заносы.
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В Башкирии ожидаются метели
История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.