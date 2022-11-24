Житель Монтаны получил три года тюрьмы за участие в беспорядках у Капитолия
Суд в США приговорил жителя штата Монтана к трем годам тюрьмы за участие в беспорядках у Капитолия
Хелена, США,
24 ноября 2022, 05:31 — REGNUM Житель американского штата Монтана Джошуа Хьюз был приговорен судом к трем годам и двум месяцам тюрьмы за участие в беспорядках, которые произошли 6 января 2021 года у стен Конгресса США, 23 ноября передал телеканал ABC News.
Суд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Согласно материалам расследования, мужчина был одним из первых, кто незаконно проник в Капитолий. Хьюз также должен выплатить компенсацию в размере $2000.
Подсудимый и его брат — Джерод Хьюз — в августе признали себя виновными в воспрепятствовании официальному разбирательству. Приговор Джероду Хьюзу должен быть вынесен 6 января 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал американский суд признать недействительной повестку, которая обязывает его дать показания в Конгрессе США по делу о беспорядках в январе 2021 года у стен Капитолия.
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История вопроса
6 января 2021 в США толпа протестующих совершила несанкционированный вход в здание Капитолия. Беспорядки были устроены сторонниками бывшего президента Дональда Трампа, который заявлял о нарушениях на выборах президента США в 2020 году. Утром 6 января прошёл митинг с участием Дональда Трампа, где он призвал своих сторонников «сражаться изо всех сил» и пройти маршем к Капитолию США. Во время штурма здания сторонниками бывшего президента Конгресс подсчитывал голоса коллеги выборщиков. В результате протеста погибло 4 человека, 68 человек арестованы.
После беспорядков аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях были заблокированы, Twitter закрыл доступ к аккаунту навсегда.
К вечеру 7 января более 200 членов Конгресса призвали к отстранению Трампа от должности президента США.