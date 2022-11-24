Требование партии Болсонару об аннулировании части голосов было отклонено, партия оштрафона

Бразилиа, , 05:22 — REGNUM Заявление партии экс-президента Бразилии Жаира Болсонару об аннулировании части голосов на президентских выборах отклонил высший избирательный суд (ЦИК) страны, партии назначен крупный штраф. Об этом 24 ноября сообщает портал G1.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Либеральная партия, от которой выдвигался Болсонару, заявила о некачественном функционировании системы электронного голосования и потребовала аннулировать часть голосов, поданных с помощью этой системы. Суд предоставил партии сутки для сбора доказательств, однако доказать своё утверждение либералы не смогли.

Председатель Верховного избирательного суда Алешандри ди Морайс аннулировал просьбу партии Болсонару и назначил ей штраф за обращение в суд «с плохими намерениями». Сумма штрафа составляет около $4,2 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке судебными органами Бразилии счетов предполагаемых спонсоров государственного переворота после победы на президентских выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

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