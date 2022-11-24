ЦИК Бразилии отклонил требование партии Болсонару об аннулировании голосов
Требование партии Болсонару об аннулировании части голосов было отклонено, партия оштрафона
Бразилиа,
24 ноября 2022, 05:22 — REGNUM Заявление партии экс-президента Бразилии Жаира Болсонару об аннулировании части голосов на президентских выборах отклонил высший избирательный суд (ЦИК) страны, партии назначен крупный штраф. Об этом 24 ноября сообщает портал G1.
Бразилия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Либеральная партия, от которой выдвигался Болсонару, заявила о некачественном функционировании системы электронного голосования и потребовала аннулировать часть голосов, поданных с помощью этой системы. Суд предоставил партии сутки для сбора доказательств, однако доказать своё утверждение либералы не смогли.
Председатель Верховного избирательного суда Алешандри ди Морайс аннулировал просьбу партии Болсонару и назначил ей штраф за обращение в суд «с плохими намерениями». Сумма штрафа составляет около $4,2 млн.
Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке судебными органами Бразилии счетов предполагаемых спонсоров государственного переворота после победы на президентских выборах Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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История вопроса
Федеративная Республика Бразилия - это бывшая португальская колония, получившая независимость от метрополии в 1822 году и ставшая тогда Бразильской Империй. В 1889 военные свергли императора Педру II и провозгласили республику. В XX веке слабые республиканские режимы в Бразилии сменялись диктатурами корпоративистского и правого толков. В период с 1964 по 1985 годы в Бразилии существовала авторитарная военная диктатура - президента выбирали военные, а затем его "утверждал" подконтрольный военным Конгресс. Прямые выборы президента возобновились в 1989 году. В современной Бразилии политическая борьба. в основном, разворачивается между правыми и левыми силами.
С конца XX века в ряде мест существуют сепаратистские настроения. В имеющем этнокультурную специфику Южном регионе имели место попытки провозглашения Республики Гаучо Пампа в штате Риу-Гранди-ду-Сул (исторически уже бывшем республикой) и Движением «Юг — это моя страна» Федеративной Республики Пампа во всём регионе. В экономически наиболее развитом штате Сан-Паулу такую идею выдвигают Движение Республики Сан-Паулу и Движение за независимость Сан-Паулу.
Бразилия является страной с наиболее многочисленным католическим населением в мире и самой большой страной, говорящей на португальском языке.