Вашингтон, 24 ноября, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Киевский режим получит в рамках нового пакета военных поставок от США 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Кроме того, Киеву передадут дополнительные ракеты для средств противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационные ракеты HARM. Также в состав нового пакета поставок входят 200 высокоточных артиллерийских снарядов, 10 тысяч минометных выстрелов, 150 джипов «Хаммер» и более 100 других «легких тактических автомобилей».

Помимо этого, Киеву направят более 20 млн патронов для легкого огнестрельного оружия, 200 электрогенераторов и запчасти для гаубиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа из 16 сенаторов Конгресса США призвала главу Пентагона Ллойда Остина поставить киевскому режиму разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle.