Российский дипломат напомнил, что участие в заседаниях Совбеза ООН должно быть только очным

Нью-Йорк, США, , 04:00 — REGNUM Предположение о том, что в ходе заседаний Совбеза ООН присутствующим демонстрируются заранее записанное видеообращения Владимира Зеленского, сделал 24 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза.

Василий Небензя The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Небензя пояснил, что Россия не против участия Зеленского в заседаниях Совбеза ООН, но при условии, что оно будет очным, как того требуют правила, уже 75 лет регулирующие работу Совета Безопасности.

Кроме того, российский дипломат указал, что, вероятнее всего, членам Совбеза просто показали очередное видеообращение Зеленского, записанное заранее. Зеленский не участвует в дискуссиях, а после того, как политик закончил свою речь, экран тут же погас, хотя до окончания заседания Совбеза оставалось ещё много времени.

«Ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а, скорее всего, ни секунды», — указал Небензя.

Российский дипломат отметил, что Зеленский не слышит во время своего видеообращения других членов Совбеза.

«Его не интересует мнение членов Совета. Для него это просто трибуна», — добавил российский дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя предположил, что в ходе заседаний СБ ООН по инициативе Киева членам Совбеза демонстрируют видеозаписи выступлений Владимира Зеленского, а не его живое участие по видеосвязи.

Напомним, 23 ноября Киев настоял на дистанционном участии Зеленского в экстренном заседании Совбеза ООН, несмотря на неоднократные указания России, что это противоречит правилам проведения заседаний Совбеза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совбез ООН согласился созвать экстренное заседание по инициативе Киева. При этом первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что снова в нарушение процедуры выступать на заседании планирует по видеосвязи Зеленский.

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