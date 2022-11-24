Джонни Депп снимется в новом фильме из серии «Пираты Карибского моря»

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп принял решение об участии в съёмках шестой части фильма «Пираты Карибского моря», спустя пять лет после выхода последней картины из этой серии. Об этом 23 ноября сообщила британская газета The Sun.

Джонни Депп NJM2010

Уточняется, что имя Деппа значится в списке артистов и технического персонала, которые будут вызваны для участия в съёмках новой части приключенческой саги о пиратах. Как отмечает издание, фильм получил предварительное название «День в море» (A Day At The Sea), пробные съёмки кинокартины запланированы на февраль в Великобритании.

На сегодняшний день проект находится на начальной стадии. Ещё неизвестно, кто будет режиссёром нового фильма, а исполнительным продюсером указан Брюс Хендрикс, принимавший участие в создании первых трёх фильмов киносаги.

Первые пять фильмов кинофраншизы принесли создателям в мировом прокате более $4,1 млрд, Джонни Депп, сыгравший роль капитана Джека Воробья, заработал более $240 млн. Из-за скандала с экс-супругой актёра Эмбер Херд, обвинившей Деппа в домашнем насилии, его участие во франшизе было поставлено под сомнение. Киностудии начали возобновлять работу с Деппом только после того, как суд штата Вирджиния удовлетворил встречный иск актёра к экс-супруге и признал утверждения Хёрд клеветой.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонни Депп отправится в концертный тур вместе со своей группой