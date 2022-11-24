Вашингтон, 24 ноября, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Американская энергетическая компания Chevron может вскоре получить одобрение со стороны властей США на увеличение добычи нефти в Венесуэле, 24 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, Вашингтон готов снять с корпорации все ограничения по торговле венесуэльской нефтью. Такие шаги могут быть сделаны, когда правительство Венесуэлы и оппозиция страны возобновят политические переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа венесуэльский вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что возобновление деятельности компании Chevron в Венесуэле зависит от выдачи лицензий американскими властями.