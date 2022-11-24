Нью-Йорк, США, , 02:48 — REGNUM Силы противовоздушной обороны (ПВО) Киева ответственны за разрушение жилых домов и жертвы среди мирного населения на территории б. УССР. Такое заявление сделал 24 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на экстренном заседании Совбеза ООН, созванного по инициативе Киева.

Василий Небензя Russiaun.ru

Как пояснил российский дипломат, разрушения мирных домов и жертвы среди гражданского населения на территории б. УССР происходят по вине сил киевской ПВО, которые ВСУ располагают не на окраине городов, а непосредственно в жилых кварталах. В итоге обломки ракет, либо сбившиеся с курса ракеты попадают в те объекты, в которые Россия не целилась.

Как один из примеров Небензя привёл фотографии ракет, попавших в жилые дома в Киеве и в Ижгороде. Оказалось, что дома были повреждены ракетами, которые США поставляет Киеву.

Российский дипломат обратил внимание западных коллег на то, что «бездумная накачка» вооружениями Киева приводит в итоге к гибели мирных жителей не только в Донбассе, но и в городах на территории б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил постпред России в ООН Небензя, российская сторона продолжит ограничивать военный потенциал Киева до тех пор, пока киевский режим не займёт реалистичную позицию на переговорах с Россией.

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