Подрыв боеспособности Киева продолжится до его реалистичной позиции на переговорах с Россией

Нью-Йорк, США, , 02:24 — REGNUM Действия по ограничению военного потенциала Киева продолжится до тех пор, пока киевский режим не займёт реалистичную позицию на переговорах с Россией. Об этом 24 ноября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил российский дипломат, ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры на территории б. УССР в ответ на накачку Киева западным вооружением и «безрассудные призывы» к киевскому режиму одержать победу над Россией.

Небензя указал, что подрыв боеспособности ВСУ, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России является одной из целей российской спецоперации. Эта цель, по словам российского дипломата, будет реализовываться военными методами, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН оценить повреждения критически важных объектов инфраструктуры на территории б. УССР.

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