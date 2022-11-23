Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Действия по ограничению военного потенциала Киева продолжатся до тех пор, пока киевский режим не займёт реалистичную позицию на переговорах с Россией. Об этом 24 ноября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Как пояснил российский дипломат, ВС РФ наносят удары по объектам инфраструктуры на территории б. УССР в ответ на накачку Киева западным вооружением и «безрассудные призывы» к киевскому режиму одержать победу над Россией.

Небензя указал, что подрыв боеспособности ВСУ, которые угрожают безопасности и территориальной целостности России, является одной из целей российской спецоперации. Эта цель, по словам российского дипломата, будет реализовываться военными методами, «пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Зеленский пригласил экспертов ООН оценить повреждения критически важных объектов инфраструктуры на территории б. УССР.