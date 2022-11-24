Зеленский на заседании Совбеза ООН призвал «остановить энергетический террор» России

Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Экспертов ООН пригласил посетить критически важные объекты инфраструктуры на территории б. УССР и оценить их состояние Владимир Зеленский. Такое заявление политик сделал 24 ноября на срочном заседании Совета Безопасности ООН, в котором он принимал участие по видеосвязи.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Срочное заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе Киева. Зеленский, в нарушение правил процедуры Совета Безопасности, выступил по видеосвязи и пригласил экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры на территории б. УССР и дать оценку их состоянию.

Кроме того, Зеленский выдвинул предложение о лишении России права вето на заседании Совбеза ООН.

Напомним, 23 ноября на территории б. УССР была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около двух часов. Из крупных городов, включая Киев, поступали сообщения о взрывах и повреждения на объектах инфраструктуры. Без энергоснабжения осталось большинство потребителей на территории страны. Кроме того, от внешнего энергоснабжения были аварийно отключены три атомные станции, находящиеся под контролем киевского режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СБ ООН созывает экстренное заседание по запросу Киева

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