Хакеры атаковали сайт Европарламента
Представитель Европарламента сообщил о кибератаке на сайт законодательного органа
Страсбург, Франция,
24 ноября 2022, 01:33 — REGNUM Хакерская атака была совершена на сайт Европейского парламента 23 ноября, сообщил в своем микроблоге представитель этого законодательного органа Жауме Дук.
По его словам, злоумышленники провели DdoS-атаку. После нападения доступ к интернет-ресурсу оказался затруднен.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября хакеры атаковали на компьютерную систему французского департамента Сена и Марна. Затем преступники потребовали от властей региона $10 млн за разблокировку доступа.
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История вопроса
Преступления в сфере информационных технологий включают в себя такие виды, как несанкционированный доступ к информации и банковским счетам, распространение вредоносных вирусов, спама и противоправной информации, а также вмешательство через сети в работу систем, управляемых при помощи компьютерных технологий.
С распространением информационных технологий и увеличением количества процессов, управляемых с помощью компьютеров, подключённых к сетям, масштаб и опасность киберпреступности во всём мире возрастает. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН назвала киберпреступность одной из главных проблем.
Кибербезопасность подразумевает технические, организационные и юридические меры по борьбе с киберпреступностью. Разрабатываются программные средства для противодействия киберпреступности, крупные компании имеют в своей структуре подразделения по кибербезопасности.
Законодательством многих стран, в том числе Российской Федерации, установлена как административная, так и уголовная ответственность за правонарушения в сфере информационных технологий. В некоторых случаях киберпреступления могут подпадать под категорию преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, в некоторых случаях – наказываются специальными нормами права.
Для киберпреступности характерна ситуация, когда преступник и жертва преступления находятся в разных странах, что делает необходимой международную координацию борьбы с преступлениями такого рода. В частности, 23 ноября 2001 года в Будапеште была принята Конвенция Совета Европы ETS № 185 о преступности в сфере компьютерной информации. Из-за несогласия с положением о трансграничном доступе к компьютерным системам в настоящее время подпись России под Конвенцией отозвана.