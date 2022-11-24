Представитель Европарламента сообщил о кибератаке на сайт законодательного органа

Страсбург, Франция, , 01:33 — REGNUM Хакерская атака была совершена на сайт Европейского парламента 23 ноября, сообщил в своем микроблоге представитель этого законодательного органа Жауме Дук.

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По его словам, злоумышленники провели DdoS-атаку. После нападения доступ к интернет-ресурсу оказался затруднен.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября хакеры атаковали на компьютерную систему французского департамента Сена и Марна. Затем преступники потребовали от властей региона $10 млн за разблокировку доступа.

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