Страсбург, Франция, 24 ноября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Хакерская атака была совершена на сайт Европейского парламента 23 ноября, сообщил в своем микроблоге представитель этого законодательного органа Жауме Дук.

Andersson18824 Хакер

По его словам, злоумышленники провели DdoS-атаку. После нападения доступ к интернет-ресурсу оказался затруднен.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября хакеры атаковали компьютерную систему французского департамента Сена и Марна. Затем преступники потребовали от властей региона $10 млн за разблокировку доступа.