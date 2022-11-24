Представители Сербии и Косова пришли к договоренности по спору относительно автомобильных номеров

Брюссель, , 01:19 — REGNUM Договорённости по разрешению спора вокруг автомобильных номеров достигли переговорщики Сербии и самопровозглашённого Косова на встрече в Брюсселе. Об этом 24 ноября сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём Twitter.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рад сообщить, что главные переговорщики Сербии и Косова при посредничестве ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложениях по нормализации отношений», — уточнил Боррель.

Также представитель Евросоюза отметил, что Сербия согласилась прекратить выдачу автомобильных номеров с кодами городов на территории самопровозглашённого Косова, а со стороны Косова, в свою очередь, обещали прекратить попытки принудительной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Еврокомиссия намерена провести встречу с переговорщиками от Сербии и Косово.

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