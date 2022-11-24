В американском городе Филадельфия четверо подростков пострадали при стрельбе возле магазина

Филадельфия, США, , 01:04 — REGNUM Четверо подростков получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), сообщило в своем микроблоге управление городской полиции

Стрельба ru.torange.biz

Инцидент произошел возле магазина, который находится примерно в квартале от средней школы Овербрук, где учатся пострадавшие. Речь идет о двух девочках и двоих мальчиках, которые были доставлены в больницу после случившегося.

Состояние здоровья всех школьников стабильно. В полиции уточнили, что подозреваемые в стрельбе находятся на свободе, а оружие, из которого стреляли преступники, не найдено.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в американском городе Чесапик (штат Вирджиния) произошла стрельба в магазине Walmart. При происшествии погибли шесть человек.

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