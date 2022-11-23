Филадельфия, США, 24 ноября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Четверо подростков получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), сообщило в своем микроблоге управление городской полиции.

ru.torange.biz Стрельба

Инцидент произошел возле магазина, который находится примерно в квартале от средней школы Овербрук, где учатся пострадавшие. Речь идет о двух девочках и двоих мальчиках, которые были доставлены в больницу после случившегося.

Состояние здоровья всех школьников стабильно. В полиции уточнили, что подозреваемые в стрельбе находятся на свободе, а оружие, из которого стреляли преступники, не найдено.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в американском городе Чесапике (штат Вирджиния) произошла стрельба в магазине Walmart. При происшествии погибли шесть человек.