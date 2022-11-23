Ереван, 24 ноября, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия готовы сообща ответить, если «с запада или юга» на их территории будет совершено нападение, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, противника ждет такой удар, что «не только Европа задрожит».

«Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить… Здесь мы не будем обсуждать проблему грязной, чистой атомной бомбы… Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы — по договоренностям с Россией это наша совместная группировка вооруженных сил», — сказал белорусский лидер журналистам Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Александр Лукашенко призвал начать переговоры о мире между Россией и Киевом. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Запад позволит, чтобы такой диалог состоялся.