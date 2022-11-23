ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
СЦКК сообщил, что киевские боевики обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка
Донецк, 24 ноября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Боевики киевского режима выпустили по Киевскому району Донецка 10 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
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Взрыв
Обстрел велся со стороны населенного пункта Орловка.
Как сообщало ИА REGNUM, днем 23 ноября вооруженные формирования Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в направлении города четыре снаряда калибра 155 мм.