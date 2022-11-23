Доха, 23 ноября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. 23 ноября в Ар-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» национальная сборная Бельгии в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года одержала минимальную победу над командой Канады со счетом 1:0.

bobo_300 Миши Батшуайи

Единственный мяч на 44-й минуте встречи забил 29-летний форвард «Фенербахче» Миши Батшуайи после передачи Тоби Алдервейрелда. Желтые карточки получили Янник Карраско, Тома Менье, Амаду Онана, Альфонсо Дэвис и Алистэр Джонстон.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Витсель, Де Брёйне, Тилеманс (Онана, 46’), Карраско (Менье, 46’), Дендонкер, Азар (Троссард, 62’), Батшуайи (Опенда, 78’).

Канада: Борян, Джонстон, Миллер, Витория, Дэвис, Эуштакиу (Осорио, 81’), Хатчинсон (Коне, 58’), Ларея (Адекугбе, 74’), Хойлетт (Ларин, 58’), Бьюкенен (Миллар, 81’), Дэвид.

Сборная Бельгии, одержав первую победу и набрав три очка, поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Сборная Канады без очков опустилась на последнюю строчку.