Песков прокомментировал возможность встречи Эрдогана и Асада в России
Песков: Эрдоган и Асад теоретически могут встретиться в РФ, но договорённостей об этом нет
Москва,
23 ноября 2022, 23:58 — REGNUM Возможность встречи лидеров Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана на территории России в теории существует, но никаких предметных договорённостей по этому поводу нет. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган сообщил о возможности своей встречи с Асадом, отметив, что «в политике не бывает обид и недовольства». Позднее в турецком издании Hürriyet появилась публикация, в которой говорится о возможности организации этой встречи на территории России. «Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин», — говорится в статье.
История вопроса
Подписанный в 1992 году Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики стал базовым документом для современных российско-турецких отношений.
Отношения стали активно развиваться после того, как президентом Турции в 2003 году стал Реджеп Эрдоган. Во время официального визита в Турцию президента России Владимира Путина в 2004 году была подписана Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между двумя странами.
Турция является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров России. Это второй после Германии покупатель российского газа и одно из главных направлений российского выездного туризма. Турция поставляет в Россию ширпотреб, продукцию сельского хозяйства и автомобильные компоненты. Очень значительно присутствие турецким компаний на строительном рынке России. В российском экспорте преобладает энергетика. В настоящее время строится газопровод по дну Чёрного моря и атомная электростанция «Аккую».
Некоторое охлаждение в отношениях двух стран произошло в 2015 году, когда турецким истребителем был сбит российский бомбардировщик, наносивший удары по террористам на севере Сирии. Были введены санкции против некоторых категорий турецкого экспорта в Россию, приостановлен безвизовый режим. Но уже менее чем через год негативные последствия инцидента удалось преодолеть.
Достаточно регулярно происходят встречи лидеров двух стран, сотрудничество ведётся на разных уровнях, в том числе и на уровне регионов. Россия и Турция активно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в Сирии.