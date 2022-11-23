Москва, 23 ноября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Возможность встречи лидеров Сирии и Турции Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана на территории России в теории существует, но никаких предметных договорённостей по этому поводу нет. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Теоретически может, но никаких договоренностей на этот счет нет», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган сообщил о возможности своей встречи с Асадом, отметив, что «в политике не бывает обид и недовольства». Позднее в турецком издании Hürriyet появилась публикация, в которой говорится о возможности организации этой встречи на территории России. «Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин», — говорится в статье.