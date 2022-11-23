Варшава, 23 ноября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Германия могла бы передать расположенные на её территории зенитные ракетные комплексы Patriot не Варшаве, как предполагалось, а Киеву, заявил 23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Zachi Evenor Patriot

Ранее с аналогичной инициативой выступал лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Комплексы Patriot при этом предлагается разместить на западной границе территории б. УССР, что, по мысли Блащака, «повысит безопасность на восточной границе» Польши и НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист The New York Times Эндрю Хиггинс в своей статье отметил, что поставки систем Patriot в Польшу могут создать риск перехода к прямому участию НАТО в боевых действиях на территории б. УССР.