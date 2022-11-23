Доха, , 23:43 — REGNUM 26-летний центральный защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Люка Эрнандес пропустит остаток чемпионата мира из-за травмы. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба национальной команды.

Матч между сборными Франции и Хорватии Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, восстановление Эрнандеса от травмы, полученной 22 ноября в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022 со сборной Австралии (4:1), займет более четырех недель.

В текущем сезоне Люка Эрнандес принял участие в десяти матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота каталонской «Барселоны» и получил одну желтую карточку.