Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Атаки России на энергетическую инфраструктуру на территории б. УССР «не сломят решимость» киевского режима и его «партнеров», написал на своих страницах в соцсетях госсекретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Ранее 23 ноября президент США Джозеф Байден поручил выделить Киеву дополнительную военную помощь в объеме 400 млн долларов. Киеву должны быть переданы вооружения, боеприпасы и средства ПВО.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью отсутствовало энерго- и водоснабжение, а также отопление. Сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.