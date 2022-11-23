Тбилиси, , 23:41 — REGNUM В грузинской столице на проспекте Руставели прямо перед зданием парламента прошёл митинг сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 23 ноября грузинский телеканал Palitra News.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция была приурочена к 19-й годовщине так называемой «Революции роз». По словам участников митинга, ввиду того, что Саакашвили находится в тюрьме, сейчас самое главное — это переправить экс-президента за границу на лечение, и правительство Грузии должно принять соответствующее решение.

Выступивший на митинге кандидат в председатели ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Мумладзе заявил, что Саакашвили является вдохновителем современного грузинского государства. Но сейчас он находится в тюрьме и якобы является «личным пленником Владимира Путина». Поэтому, считает Мумладзе, освобождение экс-президента является испытанием для национального достоинства грузинского общества и для личного достоинства каждого грузинского гражданина.

Напомним, что находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили, по мнению его адвокатов и сторонников, страдает тяжёлыми заболеваниями, и поэтому он должен быть отправлен на лечение за границу. Грузинские власти же отрицают тяжёлое состояние здоровья бывшего президента.