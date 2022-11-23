Тбилиси, 23 ноября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. В грузинской столице на проспекте Руставели прямо перед зданием парламента прошёл митинг сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 23 ноября грузинский телеканал Palitra News.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Акция была приурочена к 19-й годовщине так называемой «революции роз». По словам участников митинга, ввиду того, что Саакашвили находится в тюрьме, сейчас самое главное — это переправить экс-президента за границу на лечение, и правительство Грузии должно принять соответствующее решение.

Выступивший на митинге кандидат в председатели ведущей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Мумладзе заявил, что Саакашвили является вдохновителем современного грузинского государства. Но сейчас он находится в тюрьме и якобы является «личным пленником Владимира Путина». Поэтому, считает Мумладзе, освобождение экс-президента — это испытание для национального достоинства грузинского общества и для личного достоинства каждого грузинского гражданина.

Напомним, что находящийся в тюрьме Михаил Саакашвили, по мнению его адвокатов и сторонников, страдает тяжёлыми заболеваниями, и поэтому он должен быть отправлен на лечение за границу. Грузинские власти же отрицают тяжёлое состояние здоровья бывшего президента.