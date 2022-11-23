Энергодар, Запорожская область, 23 ноября 2022, 23:39 — REGNUM Переход Запорожской АЭС на питание с аварийных дизель-генераторов произошёл 23 ноября, сообщило МАГАТЭ на своём сайте.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Министерство обороны России

Уточняется, что внешнее электроснабжение станции пропало в 16:30 мск, в связи с чем автоматически подключились все 20 дизельных генераторов. В настоящий момент станция работает за счёт восьми генераторов, а 12 находятся в режиме ожидания.

Информацию об этом донесли до своего руководства представители МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС. По их оценке, шести ректорам ничего не угрожает, два, находившиеся в состоянии горячей остановки, будут подготовлены к охлаждению, ещё четыре находятся в режиме холодной остановки.

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