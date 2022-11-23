МАГАТЭ: Запорожская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения
МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС работает за счёт аварийных дизель-генераторов
Энергодар, Запорожская область,
23 ноября 2022, 23:39 — REGNUM Переход Запорожской АЭС на питание с аварийных дизель-генераторов произошёл 23 ноября, сообщило МАГАТЭ на своём сайте.
Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ
Министерство обороны России
Уточняется, что внешнее электроснабжение станции пропало в 16:30 мск, в связи с чем автоматически подключились все 20 дизельных генераторов. В настоящий момент станция работает за счёт восьми генераторов, а 12 находятся в режиме ожидания.
Информацию об этом донесли до своего руководства представители МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС. По их оценке, шести ректорам ничего не угрожает, два, находившиеся в состоянии горячей остановки, будут подготовлены к охлаждению, ещё четыре находятся в режиме холодной остановки.
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История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территории, попасть в систему охлаждения.
Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. Только с применением беспилотников осуществлено уже более 10 атак. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.
По данным Минобороны РФ, специально к приезду в Одессу Генерального секретаря ООН Гутерреша ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, конечной целью которой является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в ядерном терроризме.
При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.