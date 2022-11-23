МАГАТЭ заявило, что ЗАЭС работает за счёт аварийных дизель-генераторов

Энергодар, Запорожская область, , 23:39 — REGNUM Переход Запорожской АЭС на питание с аварийных дизель-генераторов произошёл 23 ноября, сообщило МАГАТЭ на своём сайте.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

Уточняется, что внешнее электроснабжение станции пропало в 16:30 мск, в связи с чем автоматически подключились все 20 дизельных генераторов. В настоящий момент станция работает за счёт восьми генераторов, а 12 находятся в режиме ожидания.

Информацию об этом донесли до своего руководства представители МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС. По их оценке, шести ректорам ничего не угрожает, два, находившиеся в состоянии горячей остановки, будут подготовлены к охлаждению, ещё четыре находятся в режиме холодной остановки.

Читайте ранее в этом сюжете: Техника ВСУ уничтожена на позициях вблизи Энергодара и Запорожской АЭС