Энергодар, Запорожская область, 23 ноября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Переход Запорожской АЭС на питание с аварийных дизель-генераторов произошёл 23 ноября, сообщило МАГАТЭ на своём сайте.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

Уточняется, что внешнее электроснабжение станции пропало в 16:30 мск, в связи с чем автоматически подключились все 20 дизельных генераторов. В настоящий момент станция работает за счёт восьми генераторов, а 12 находятся в режиме ожидания.

Информацию об этом донесли до своего руководства представители МАГАТЭ, работающие на ЗАЭС. По их оценке, шести ректорам ничего не угрожает, два, находившиеся в состоянии горячей остановки, будут подготовлены к охлаждению, ещё четыре находятся в режиме холодной остановки.