Москва, 23 ноября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Резолюцию Европарламента о признании России «страной — спонсором терроризма» следует комментировать медикам, заявил 23 ноября в интервью «России-1» министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Для всех вменяемых людей в этой ситуации «всё очевидно», отметил министр.

Как сообщалось ранее, Европарламент, решения которого носят рекомендательный характер, утвердил указанную резолюцию и призвал сократить дипломатические контакты с Россией, а также «завершить работу над девятым пакетом санкций».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ призвала признать Европарламент «спонсором идиотизма».